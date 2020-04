Haben Sie vom Coronavirus gehört?

Gehörte eigentlich eher ins Schaumkrönchen, aber da dieses langsam so schon zu lang wird, bring ich dieses kurze Anekdötchen zum überall erhältlichen mexikanischen Bier nun hier.

Da ich für das morgen anstehende Oster-Grillfest noch etwas fischiges organisieren musste, war ich eben kurz in meinem Lieblingssupermarkt (also der, wo die keine totalen Spinnereien abziehen, wessentwegen man da teils ne Stunde vor dem Eingang warten muss, und nur mit hässlichen Plastikhandschuhen reingelassen wird – Details dazu im Schaumkrönchen), wo ich zum ersten mal an der offenen Fischtheke war. Die Riesengarnelen lächelten mich an – und es hatte gerade noch genug. Personal keines in Sichtweite, also kurzum einen Sack geschnappt und mich bedient.

Plötzlich kam eine freundliche, hübsche junge Mitarbeiterin leicht panisch auf mich zugestürmt, und sprach mich an, dass ich das doch nicht dürfe:

Worauf ich ihr dann lächelnd und absichtlich mit leicht erschütterter Miene entgegnete:

Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie entgeistert ich angeschaut wurde. Und natürlich brachte sie kein Wort mehr raus, zumal sie einfach mal perplex war. 🙂 Da sich nicht jeder mit Etymologie auskennt, geht es vielleicht dem ein oder anderen Leser jetzt gleich.

Also lächelte ich freundlich besänftigend und sagte:

Da ich davon nichts gehört habe, muss ich das ja annehmen, denn, wissen Sie, die etymologische Wurzel des Begriffs Corona kommt aus dem Latinischen und bedeutet Krone, während die etymologische Wurzel des Begriffs Virus ebenfalls aus dem Latinischen kommt, und Gift bedeutet. Also gehe ich davon aus, dass die Queen krank ist – weil sie vergiftet wurde!