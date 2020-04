Schweizer Bauer präsentiert Allheilmittel gegen pandemische Panik-Hysterie

https://www.bitchute.com/video/hGrym0r4HYUb/

*Bei Gootube natürlich längst zensiert.

Now i think every reasonable person would admit that there are reasonable situations in which a reasonable acting government could reasonably use reasonable procedures to make people act reasonably – but, this is not a reasonable world…

Also ich denke, dass jeder vernünftige Mensch eingestehen würde, dass es vernünftige Situationen gibt, in welchen eine vernünftig handelnde Regierung vernünftigerweise vernünftige Massnahmen anordnet, um die Leute dazu zu bringen, vernünftig zu handeln – aber wir leben nicht in einer vernünftigen Welt…

James Corbett (Medical Martial Law Podcastd, 17.05.2009)

Eigene Übersetzung