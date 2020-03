Notstand – Italien Tag 3, da geht noch was!

Coronavirus: Ein Propaganda-Meister berät den Präsidenten, bevor er sich an die Nation wendet – Lies den vollständigen Artikel um diesen schweren Brocken zu begreiffen.



Was sagen die meisten Menschen, wenn Sie Fragen zur Realität der „Epidemie“ aufwerfen oder auch nur andeuten, dass die Fakten in Zweifel gezogen werden könnten?



Zwei Antworten stehen ganz oben auf der Liste: „aber die Menschen sterben“; und „die Experten würden nicht lügen“.



In dieser Episode der Virusfälschung und der Apokalypse auf Roggen mit Senf präsentiere ich also eine Geschichte, die ich gerne nenne: DER PROPAGANDAMEISTER KOMMT IN DIE STADT.



Diese Figur ist eine Weisheitsfigur und ein Lehrer. Er ist ein alter Profi. Er sorgt dafür, dass die Lügen gut und oft erzählt werden. Er erinnert seine Truppen an ihre Mission. Verzeihen Sie seine Ausdrucksweise, aber er hat eine sehr geringe Meinung von der Menschlichkeit.



Hier ist er nun, er steigt aus seiner Limousine aus und geht in ein Fünf-Sterne-Hotel.

Konferenzraum: Ein Sicherheitsteam hat den Raum auf Wanzen und andere elektronische Schnüffelei überprüft. Die Jalousien sind geschlossen. Ein Dutzend Propagandaspezialisten sitzen am langen Tisch.

Der Maestro betritt den Raum, stellt sich an das eine Ende des Tisches und beginnt ohne Formalitäten zu reden:



— ich habe nur ein paar Minuten Zeit. Ich bin auf dem Weg nach Rom, um den Papst zu informieren. Hier ist es also. Wir stecken Botschaften in die Köpfe der großen ungewaschenen Massen, damit sie diese Botschaften an andere weitergeben. Haben Sie das verstanden? DAS ist der wahre Ansteckungsfaktor. Vergessen Sie das nie. Wir sind die Infozentrale für die Dummköpfe und Tölpel und Idioten, einschließlich der Idioten mit hohem IQ, die glauben, dass ihr College-Abschluss bedeutet, dass sie in der Wissenschaft ausgebildet sind.



–Wir arbeiten mit dem Tod. Menschen auf der ganzen Welt sterben die ganze Zeit, jeden Tag. Die Öffentlichkeit will darüber nicht nachdenken. Das ist gut. Das ist gut für uns. Unsere Aufgabe ist es, die Bauerntrampel davon zu überzeugen, dass das „neue“ Sterben, das jetzt stattfindet, von einem speziellen Virus herrührt. Das tun wir, indem wir TOD und CORONAVIRUS gleichsetzen. Verstehen Sie das? Vergessen Sie das nie. „Die Menschen sterben, es muss das Virus sein.“ Das ist unsere Eintrittskarte.



–Unsere medizinischen Brüder in diesem großen Betrug haben den Tod bereits in verschiedene Kategorien eingeteilt. Aber jetzt können sie aus einer gewöhnlichen Lungenentzündung auf Anhieb eine Coronavirus-Pneumonie machen. Sie können aus einer Grippe eine Coronavirus-Lungenentzündung machen. Sie können einen Mann, der die Treppe hinunterfällt, zu einem Opfer des Virus machen. Eine fliegende Untertasse stürzt auf einem Feld ab? Dann könnte ein CDC-Beamter mit einer ernsten Miene dem Bauerntrampel und Idioten sagen, dass der außerirdische Pilot des Flugzeugs vom Virus getroffen wurde und deshalb die Kontrolle über die Untertasse verloren hat.



–So können wir unsere medizinischen Freunde nicht im Stich lassen. Wir müssen die Intensität der Nachricht erhöhen. Ich will mehr Vorhersagen von Harvard- und Yale-Bonzen. Sie wissen, dass Millionen sterben werden. Die Hälfte der Weltbevölkerung wird infiziert sein.



–Einige der Idioten und Verrückten, die wir angreifen, sind Politiker. Sie „glauben an die Wissenschaft.“ Wir wollen, dass diese Politiker die Städte abriegeln. Den Verkehr unterbinden. Die Menschen sollen den Stachel spüren. Der Stachel, die Krise und die Quarantäne sind gleichbedeutend mit DAS VIRUS. Das Virus gehört uns. Es ist unsere Psy-Waffe. Es ist eine Idee, eine Vorstellung, ein Geist, ein Terrorist, ein Monster, und nur die medizinischen Experten können es kontrollieren, wenn die Menschen alle ihre Befehle befolgen. Schlagen Sie weiter auf diese Nachricht ein.



–Nun, ganz unter uns, hat man in China jemals einen brandneuen Virus gefunden, mit dem man beginnen kann? Wen interessiert das? Sind die diagnostischen Tests für das Virus unzulänglich und nutzlos und wertlos und trügerisch? Das ist doch klar. Ist die „Virusepidemie“ eine vergoldete Fälschung? Sicher. Werden alle möglichen Leute mit Corona diagnostiziert, die überhaupt keine Krankheit haben? Und ob. Werden Menschen, die aus allen möglichen Gründen krank sind, als Coronafälle bezeichnet? Ja. Das ist unser täglich Brot. Irgendein armer Bastard steigt aus einem Flugzeug und hat ein leichtes Fieber von der schlechten Luft in der Kabine und wird zur Quarantäne auf eine Militärbasis gebracht. Spielen Sie es hoch. „Der Virus kann Sie jederzeit und überall erwischen.“ In einer Stadt ist die Intensivstation eines Krankenhauses überfüllt mit kranken Menschen? Natürlich ist sie das. Die Leute sind ständig krank. Aber jetzt werden sie mit einem Zauberstab auf die Intensivstation gebracht, weil sie Corona haben müssen. Das ist gut. Ich will mehr Bilder von der Intensivstation. Ich will ein Video in den Nachrichten. Mehr davon. Machen Sie sich an die Arbeit. Lassen Sie nicht nach. Dies ist ein Zirkus. Es gibt Regeln für einen Zirkus. Die Hauptregel ist, dass sich die Leute schnell langweilen, also braucht man viele Nummern und Tricks und Tiere und Nebenvorstellungen und Süßigkeiten, um das Publikum zu beschäftigen. Eine Intensivstation hier, eine Intensivstation dort. Eine weinende Mutter. Wen kümmert es, warum? Es muss das Virus sein. Ich will nichts über all die anderen Gründe hören, warum die Leute krank sind. Ich will nur VIRUS hören.



–Vergiss nie, wie leicht man die Bauerntrampel täuschen kann. Gestern hatte ein Typ, der in einem Apartmenthaus lebt, die Grippe. Keine große Sache. Aber heute, derselbe Typ? Corona. Es hat sich nichts geändert, außer den Nachrichten. Alle seine Nachbarn im Haus vergessen, dass dieser Typ gestern eine gewöhnliche Grippe hatte. Das ist eine schöne Sache. Benutzen Sie es. Ich will mehr Beerdigungen in den Nachrichten sehen. Machen Sie sich an die Arbeit. Zeigen Sie mir mehr Sportveranstaltungen, die in leeren Stadien stattfinden.



–Unserer heiliger Gral, unser perfektes Ideal, das unerreichbar ist, wäre: jeder Tod auf der Welt in den nächsten sechs Monaten oder einem Jahr wird Coronavirus genannt. Aber wir können nach diesem Ideal streben. Das müssen wir.



–Es gibt zwei Stufen. Es gibt WIR. Und es gibt SIE. WIR halten SIE in ihren begrenzten Köpfen. Wir unterstützen diese begrenzten Köpfe mit unseren Botschaften. Sie jammern immer wieder: „Aber es sterben Menschen, es muss der Virus sein!“ Es ist pures Gold. Schürfen Sie dieses Gold weiter ab.



Zurück in seiner Limousine ruft der Maestro seinen Kontakt bei der CDC an. „Hört zu“, sagt er, „ihr Leute da drüben fangt an zu wackeln. Ich spreche von dem diagnostischen Test für das Virus. Erst waren Ihre Testkits schlecht, sie haben nicht funktioniert. Jetzt haben Sie nicht genug davon, um Ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Und es spricht sich langsam herum, dass die Tests von Natur aus unzuverlässig sind und niemand ihnen glauben sollte. Dieser Mist muss jetzt aufhören. Verstärken Sie Ihre Truppen. Bringen Sie sie in eine Reihe. Ich will, dass bei gesunden und kranken Menschen, bei alten und jungen Menschen und bei allen Menschen die Diagnose Corona gestellt wird, und ich will keine Ungewissheit haben. Sie und ich wissen, dass der Test ein Witz ist, er funktioniert nicht, aber das kann niemand sonst herausfinden. Haben Sie das verstanden? Die Leute dort drüben bei der CDC können ersetzt werden. Sie können sich auf der Straße wiederfinden. Die Verantwortung für diese Operation liegt bei der Propaganda, nicht bei der Wissenschaft. SIE unterstützen die USA. Das ist die Hierarchie. Ich will, dass die Angst in der Bevölkerung wütet. Wenn Sie Ihren Teil nicht einhalten können, werden Sie feststellen, dass alle Zitate über die Epidemie in der Presse plötzlich von der Weltgesundheitsorganisation und nicht von der CDC kommen. Ich werde dafür sorgen, dass Sie in den Hintergrund gedrängt werden. Die Leute von der Weltgesundheitsorganisation sind professionell. Sie wissen, wie man einen einheitlichen Betrug durchführt. Diese beiden Idioten, der Gouverneur von New York und der Bürgermeister von New York, tun mehr, um diese gefälschte Epidemie zu schüren, als alle Mitarbeiter der CDC zusammen. Bringen Sie Ihr Haus in Ordnung. Und zwar schnell.“



Er schließt sein Telefon und steckt es in seine Tasche. Auf dem Weg zum Flughafen summt er eine kleine Melodie. Er schaut aus dem Fenster. Er denkt sich, wenn wir das weit genug hinauszögern können, können wir eine Absage der Olympischen Spiele erzwingen. Vielleicht können wir sogar eine Präsidentschaftswahl in Amerika im Internet inszenieren. Niemand stimmt in einer Kabine ab. Wir können keine Übertragung des Virus riskieren. Er kichert. Sein Telefon vibriert. Er nimmt es heraus.



„Ja, Sir?“, sagt er. Er hört zu. Er nickt. „Ja, Sir, ich weiß, dass Sie in wenigen Minuten zur Pandemie sprechen werden. Nun, Sir, das ist ein Quetschspiel. Sie sind in der Mitte. Ich weiß, dass Sie das verstehen. Wenn Sie zu weit gehen, um das Risiko der Epidemie zu minimieren, werden Sie von allen Seiten hart getroffen werden. Bürgermeister, Gouverneure, Wissenschaftler, Ärzte, Gesundheitsbeamte, Kongressabgeordnete, Big Tech, die Medien – sie alle werden Sie zu einem grinsenden Kürbis schnitzen. Ganz zu schweigen von dem, was mit dem Aktienmarkt passiert ist. Wenn Sie versuchen, die „Epidemie“ zu minimieren, wird das ganze wirtschaftliche Bild auf den Kopf gestellt. Selbst Goldman Sachs wird Sie nicht schützen können. Schauen Sie sich um. Dieser schwachsinnige Bürgermeister von New York macht Gerüchte über die Abschaltung des gesamten U-Bahn-Systems. Mein Rat ist, lassen Sie diese Operation ihren Lauf nehmen. Lesen Sie die Teeblätter der Geschichte. Viele Präsidenten haben am Ende einer Amtszeit Probleme. Die Coronavirus-Fälschung ist Ihr Problem. Überwinden Sie es. Wenn Sie Joe Biden im November nicht besiegen können, sollten Sie wieder Golfplätze bauen. Er hängt am seidenen Faden. Ich glaube nicht, dass die Ärzte ihn mit genügend Medikamenten aufpumpen können, um sein Gehirn während einer Debatte funktionstüchtig zu halten. Sie mögen für Ihre zweite Amtszeit auf einem Tiefpunkt ins Amt taumeln, aber die Epidemie wird verblassen, die Wirtschaft wird zurückkommen, und Sie werden – seien Sie nicht wütend, Sir, Ihre Feinde suchen nach einer Achillesferse, seit Sie 2015 mit Ihrer Kampagne begonnen haben. Sie versuchten dies, sie versuchten das, es hat nicht wirklich funktioniert. Aber diese medizinische Operation funktioniert. Wollen Sie wirklich sagen, dass die medizinischen Experten allesamt Lügner und Schwindler sind? Denken Sie darüber nach? Glauben Sie mir, es wird nicht funktionieren. Sie wissen, dass ich Recht habe. Die medizinische Propaganda der letzten hundert Jahre ist ein Gewinn. Wie kann man sich dagegen wehren, vor allem mitten in diesem Scheißsturm? Wenn ich mich um die Wahrheit kümmern würde, wäre ich in Aufregung. Zum Glück stehe ich über dem Kampf. Hör auf deinen weisen, alten Onkel. Nimm das Bittere mit dem Süßen. Du bist ein Profi auf deinem Gebiet. Die Kunst des Handelns. In diesem Fall ist der Deal live, um an einem anderen Tag zu kämpfen. Sie haben Ihr Bild von der „großen wirtschaftlichen Erholung“ gemalt, und jetzt wird es mit Graffiti besprüht. Das tun Feinde. Ich habe interessantes Material über Biden und Bernie, wenn Sie möchten, dass ich…“



Der Maestro schaut auf sein Telefon. „Er hat aufgelegt“, sagt er zu seinem Fahrer.

„Er lernt schnell“, sagt der Fahrer. Sie lachen.

„Was wirst du dem Papst sagen?“, fragt der Fahrer.



„Ich werde ihm sagen, dass er seine große Klappe halten soll. Und wenn er das nicht tun kann und Gott mit einbeziehen will, arbeiten wir an der Erklärung. Ändern Sie sie auf Natur. Das ist weicher. Die Natur hat ihre Wege. Sie muss respektiert werden. Gott gab uns die Intelligenz, mit der Natur zu arbeiten, und die Mittel, die medizinische Wissenschaft zu entwickeln. Ärzte sind Heiler. Folgen Sie ihren Empfehlungen. So was in der Art. Auf dem Weg mit dem Flugzeug werde ich mir ein paar Zitate einfallen lassen. Bleiben Sie an meiner Seite. Sie haben eine Waffe. Sie werden nach Ihrer Waffe fragen, bevor sie uns in den Vatikan lassen. Geben Sie sie ihnen. Halten Sie Ihre Augen geradeaus. Schauen Sie nicht an offenen Türen vorbei. Wer weiß, was Sie sehen würden? Ich will nicht, dass man uns als Zeugen in einem zukünftigen Prozess aufruft…“



„Sie sind vorsichtig wie immer“, sagt der Fahrer.



„Sorgfältig in den Details, absolut rücksichtslos, wenn es um den Gesamtplan geht. Erzählen Sie eine so unverschämte Lüge, dass niemand glauben kann, dass es eine Lüge ist.“



Im Weißen Haus geht der Präsident auf das Podium und schaut in die Kamera. Er denkt: „Ich frage mich, was passieren würde, wenn ich vom Drehbuch abweichen und sagen würde, dass es in Washington bestimmt zehntausend Menschen gibt, die wissen, dass diese Coronavirus-Situation etwas Seltsames an sich hat. Da ist die ganze Sache mit der Grippe. Die CDC sagt, dass dreißigtausend Menschen in den USA jedes Jahr an einer gewöhnlichen Grippe sterben, wie ein Uhrwerk, und es gibt jedes Jahr Millionen von Grippefällen – aber niemand nennt DAS eine Epidemie. Der Aktienmarkt stürzt nicht wegen DEM ab. Niemand wird wegen DESSEN in Quarantäne gesetzt. Sie werden nicht das ganze NCAA-Marschturnier in leeren Arenen spielen, weil DAS der Grund dafür ist. Was zum Teufel geht hier vor?



Der Präsident beginnt, zur Nation zu sprechen.