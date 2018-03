Kosmologische Komplexität gegen die FlacheErde der verflachten Geister!

Ich schreibe diesen Text mit Widerwillen, weil ich hiermit gegen einen Albtraum, einen soziologischen Supergau, den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Untergang durch allgemeine Verdummung ankämpfen muss.

INHALT

Einführung Dimensionen und keine Paradoxie von Sein und Nicht-Sein Scharlatane und Plagiatoren Relativität der Bewegung Vom kalten Staub zur heißen Sonne Wahrnehmung, 2D, 3D Magnetismus Tropfen Fragen, die kein FlachErdist beantworten kann Einfach drüber fliegen Quellen

1. Einführung

Ich schreibe diesen Text mit Widerwillen, weil ich hiermit gegen einen Albtraum, einen soziologischen Supergau, den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Untergang durch allgemeine Verdummung ankämpfen muss. Die Katastrophe ist vor allem deshalb so schrecklich, weil die Betreiber der Verdummung und ihre Opfer belesen und vermeintlich gebildet sind und die Verdummung pseudowissenschaftlich verbreitet wird.

Ich hege nicht die Hoffnung, dass Menschen überzeugt werden können, die bereits über die schwelle verblödet sind und Ideologien wie FlacheErde, HohleErde, WabenErde Orgonismus oder ähnlichem anhängen. Diese Leute sind so weit geschädigt, dass da Hopfen und Malz verloren sind. In diese Leute will ich nicht investieren und werde nicht mit ihnen kommunizieren. Sobald diese Leute mit Kommentaren zum Vertrieb ihres Wahnsinns kommen, werde ich ihre Kommentare löschen und sie sperren. Ich habe nicht vor meine Zeit, Energie und Nerven zu vergeuden.

Dieser Artikel richtet sich lediglich an Menschen, die Wissenslücken schließen wollen, um nicht zum Opfer der Verblödung zu werden. Bitte fragt, falls weitere Erläuterungen erforderlich sind. Der Artikel wird dementsprechend weiterentwickelt, bzw. werden diese Fragen direkt im Kommentarbereich beantwortet.

2. Dimensionen und keine

Der Kosmos kennt keine Dimensionen und keine Maßeinheiten, aber wir benötigen die Definition von beiden, um uns den Kosmos vorstellen und uns darin orientieren zu können.

Wir Menschen kennen die räumlichen Dimensionen der Höhe, Breite und Länge, wofür wir Maßeinheiten wie Meter, Kilometer verwenden.

Zusätzlich haben wir uns die Maßeinheiten der Zeit ausgedacht, um die kosmischen Momentaufnahmen mit Zeitstempeln zu versehen und Veränderungen darzustellen, um zukünftige Entwicklung möglichst gut abschätzen zu können. Unsere Taktgeber sind sich unentwegt wiederholende Prozesse unserer Umgebung, wie die Erdumdrehung, die Drehung um die Sonne und die Mondphasen. Diese Rhythmen sind bis in unsere Zellen einprogrammiert, denn von ihnen hängt unser Leben ab.

Chronobiologie

https://de.wikipedia.org/wiki/Chronobiologie

„Die Chronobiologie (gr. χρόνος chrónos „Zeit“; Biologie = Lehre von der belebten Natur) untersucht die zeitliche Organisation physiologischer Prozesse und wiederholter Verhaltensmuster von Organismen. Für diese Organisation spielen Rhythmen eine große Rolle. Die biologischen Rhythmen sind empirisch nachgewiesene Phänomene (und nicht mit der esoterischen Biorhythmuslehre zu verwechseln). Sie treten mit verschiedener Periodendauer auf und können als regelmäßige Anpassungen innerer Zustände an äußere Umstände verstanden werden.„

„Ein biologischer Rhythmus wird häufig endogen von einem schwingenden Teilsystem des Organismus erzeugt, der sogenannten inneren Uhr. Durch exogene (äußere) Einflüsse, die sogenannten biologischen Zeitgeber, wird seine Taktlänge an Veränderungen in der Umgebung angepasst, zum Beispiel an den zeitlich schwankenden Tag-Nacht-Zyklus. Licht und Temperatur sind wichtige Zeitgeber. Unter konstanten Laborbedingungen – wenn die Synchronisation der inneren Uhr durch Zeitgeber fehlt – schwingen viele natürliche Rhythmen in unveränderter Stärke (ungedämpft) weiter. Die Periodenlänge (τ) entspricht dann allerdings nur ungefähr der unter natürlichen Bedingungen.„

Wohlgemerkt, die Maßeinheiten selbst sind nicht die Dimensionen! Auch wenn zur Vereinfachung Zeit als Dimension bezeichnet und der irrsinnige Begriff „Raumzeit“ geprägt wurde.

3. Paradoxie von Sein und Nicht-Sein

Wenn wir uns als den äußeren Rand unseres Sonnensystems die Oortsche Wolke vorstellen, und somit das Volumen des Sonnensystems definieren, dann die gesamte Masse der Materie im Sonnensystem mit diesem vergleichen würden, dann wäre das Volumen der Materie ein Hauch von Nichts.

Space Facts – Oort-Clouds

https://space-facts.com/oort-cloud/

Würden wir uns nun Analog bis zum Rand eines Atoms bewegen und an den äußersten Elektronen das Volumen eines Atoms definieren, dann würden wir uns wundern, dass zwischen den Elektronen und dem Atomkern, eine Leere und das gesamte Volumen aller Elektronen und des Kerns ein weiterer Hauch im Nichts des Gesamtvolumens des Atoms sind.

Uns in dieser Weise fortbewegend würden wir auch feststellen, dass auch der Atomkern aus Neutronen und Protonen besteht und diese wiederum aus subnuklearen Hadronen etc. bis zu dem Punkt wo wir feststellen, dass letztlich alles eine Welle von etwas ist. Die Photonen sind Wellen, die sich konzentriert von ihrem Ursprung wegbewegen und alle anderen „Teilchen“ sind konzentrierte Verwirbelungen, also in sich verdrehte Wellen, von etwas, was wir nicht als Nichts bezeichnen können, aber auch nicht genau definieren können, was es ist. Es ist das Nicht-Nichts!

Letztendlich ist es egal, ob und wie wir das Gegebene bezeichnen oder beschreiben, entscheidend ist, dass wir dessen Wirkung kennen. Wir kennen Materie und Energie und bestehen selbst aus beiden. Es ist uns nicht möglich, deren Existenz anzuzweifeln.

4. Scharlatane und Plagiatoren

Wo die Wissenschaft klerikal geworden sind, also Hierarchien, Einkommen, Titel, Ränge und Auszeichnungen dominieren, sind die Wissenschaften durch die so bestochenen Wissenschaftler dem Untergang geweiht. Geld und Macht verkehren alle Werte. Vor diesem Missbrauch sind auch die Wissenschaften leider nicht geschützt.

Schon der Universalgelehrte seiner Zeit, Abu Rayhan al-Biruni fühlte sich gezwungen, im 11. Jahrhundert die Wissenschaften vor dem religiösen Fanatismus, der „Dummheit“ und den „Dummköpfen“ seiner Zeit in Schutz nehmen zu müssen.

Al-Biruni-2-In den Gärten der Wissenschaft

https://www.scribd.com/document/45634102/Al-Biruni-2-In-den-Garten-der-Wissenschaft

Der Perser al-Biruni (1000 n. Chr.)

http://www.skarlakidis.gr/de/thema/14–1000-.html

„Al-Biruni (973-1048) ist zwar in der westlichen Welt kaum bekannt, doch war er einer der größten Universalgelehrten aller Epochen. Er war Astronom, Philosoph, Mathematiker, Physiker, Historiker, Geograph, Pharmazeut, Geodät, Reisender, Geologe, Kartograph, Anthropologe u.a., und schätzungsweise besteht sein wissenschaftliches Werk aus mehr als 150 Schriften, in denen fast jede Wissenschaft aufgegriffen wird.“

Juli 2010 Vor 1000 Jahren lebte Abu Arrayhan AL-BIRUNI (973 – 1048)

https://www.spektrum.de/fm/976/710319.4361912.pdf

„Aus der Kenntnis der Berghöhe h bestimmt al-BIRUNI den Erdradius R: Vom Berggipfel aus misst er den Neigungswinkel zwischen dem „astronomischen Horizont“ (Senkrechte zum Lot zum Erdmittelpunkt) und dem „wahren Horizont“ (Tangente an die Erdkugel); dann berechnet er schrittweise die Strecken in der abgebildeten Figur und erhält als Erdradius einen Wert von 6340 km (tatsächlich: 6378 km).„

„Der Universalgelehrte führt Messungen zu Licht- und Schallgeschwindigkeit durch, bestimmt die Dichte von verschiedenen Stoffen mithilfe eines von ihm erfundenen Pyknometers und erstellt ein Verzeichnis der Wirkung von 720 Heilpflanzen (einschließlich der Bezeichnungen in Arabisch, Griechisch, Persisch, Syrisch und einer indischen Sprache), die noch Jahrhunderte lang Verwendung finden.„

Al-Biruni vorsichtig genug, da seine Methode und die Messung Fehler enthalten könnte und weitere Forschung erforderlich ist.

Himmelsgesetze der Bewegung/ Vermessung der Erde und des Abstandes zum Mond

Die Vermessung der Erde nach Al-bīrūnī

In unserer Zeit ist die Wissenschaft selbst zu einer rückständigen Religion geworden. Ein Haufen von klerikalen Scharlatanen beherrscht die Szene und verbreitet den Willen der Herrschenden als „Herrschende Lehre„. Es werden nicht wissenschaftliche Ergebnisse präsentiert, die auf faktischen Beweisen basieren, sondern Postulate aus „Konsens„, quasi als Resultate aus selektiven Umfragen. Als einziges Kriterium der Korrektheit eines vermeintlich wissenschaftlichen Papiers, wird die Einhaltung einer Schriftform, die Publikation in Magazinen der Herrschaft und die Bestätigung eines zweiten Betrügers erwartet, was dann als „peer reviewed“ bezeichnet wird. Die feigen Scharlatane verstecken sich hinter einer angemaßten Autorität, um jede Offenbarung ihres Lügengeflechts und die Entblößung ihrer Hässlichkeit durch Abschreckung abzuwenden.

Auch wenn es noch viele Menschen gibt, die die Würde der Wissenschaft zu verteidigen versuchen, sie werden unumwunden gefeuert, diskreditiert, degradiert, ignoriert und eingeschüchtert. Sie können ignoriert werden, weil die Herrschenden die wesentlichen Kanäle der Kommunikation des öffentlichen Bewusstseins unter Kontrolle halten. Die Interessen der Herrschenden werden täglich über Zeitungen, Radio, Fernsehen, (a)sozialen Netzwerken konsistent verbreitet, so dass diese Lügen im Bewusstsein der Masse zur „Wahrheit“ werden.

Der Fisch stinkt vom Kopf her. Der Ersatzprophet, der größte Plagiator ist der berühmteste dieser Kaste. Albert Einstein ist derjenige, der nach einem schwachen Studium ohne Aussicht auf eine Karriere als Wissenschaftler, aber dennoch sehr interessiert an der Wissenschaft, die Werke von Hendrik Antoon Lorentz und Henri Poincaré und anderen forschenden Wissenschaftlern gelesen und in Leserbriefen an ein Magazin einfach als seine „eigene Ideen“ präsentiert hatte. Bei den Forschern wie Lorenz und Poincaré ging es nicht nur um eine Hypothese, sondern der Entwicklung von Methoden zum Beweis der Relativität. Einstein hat sich elegant herausgeredet, in dem er behauptete, er habe deren letzte Arbeiten nicht gekannt.

Einstein hat lediglich Zusammenfassungen wissenschaftlicher Arbeiten in Form von Leserbriefen erstellt und nicht selbst geforscht. Dass er dabei „mitgedacht“ hat, sollte ihm zugute gehalten werden.

Geschichte der speziellen Relativitätstheorie

https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_speziellen_Relativit%C3%A4tstheorie#Spezielle_Relativitätstheorie_2

„wobei beachtet werden muss, dass Einstein nach eigener Aussage zwar die 1895-Theorie von Lorentz und „Wissenschaft und Hypothese“ (1902) von Poincaré kannte, jedoch nicht deren Arbeiten von 1904 bis 1905„

„Lorentz‘ Aufsatz von 1904 war im Frühjahr 1905 von Richard Gans im Heft Nr. 4 der vierzehntägig herausgegebenen Fachzeitschrift Beiblätter zu den Annalen der Physik recht ausführlich (mit Nennung derLorentz-Transformation) zusammengefasst worden,[50] zu der auch Albert Einstein um die gleiche Zeit Zusammenfassungen wichtiger internationaler Aufsätze beizusteuern pflegte. Bemerkenswert daran ist, dass Einstein später aussagte, Lorentz‘ Arbeit von 1904 nicht gekannt zu haben, obwohl er selbst 14 Tage später in derselben Fachzeitschrift, im Heft Nr. 5, eine ganze Reihe von Zusammenfassungen publizierte, die mit dem Kürzel „A. E.“ unterzeichnet sind.„

Auch aus der Biographie von Einstein geht hervor, dass er nach seinem schlechten Studienabschluss, keine Anstellung in der Wissenschaft fand und eine Beschäftigung beim Patentamt annehmen musste, aber weiterhin die wissenschaftlichen Publikationen, insbesondere die Forschung von Poincaré gelesen hat. Warum soll er kurz vor Schluss damit aufgehört haben?

Es ist kein Problem, dass der Ex-Akademiker und Hobby-Physiker die professionellen Arbeiten gelesen und mitgedacht hat. Der Schaden liegt darin, dass dieser sein Verhalten seitdem zu einer zerstörenden Unkultur, gar zu einem fanatischen Kult geworden ist. Diese Perversion der Wissenschaft wird noch durch die Huldigung an das Mammon unter dem Decknamen von Auszeichnungen wie dem Nobelpreis fortgeführt wird.

Wenn jemand mit Geld und Medaillen ausgezeichnet, dann mag vordergründig der Ausgezeichnete im Rampenlicht stehen, aber vor allem ist es der Auszeichner, dem gehuldigt wird, weil er eine höhere, autoritäre Rolle einnimmt. Folglich erniedrigt sich jeder Wissenschaftler, der sich von Geldsäcken, Politikern und sonstigen Maden im Speck auszeichnen lässt.

Es ist wie mit dem Oskar für die Filmkunst. Die Eigner der großen Film-Korporationen promoten vor allem ihre eigenen Produkte, aber die vermeintlichen Künstler und das manipulierte Publikum lässt sich von der Propaganda blenden.

Naja, der Albert war noch jung, skrupellos und brauchte das Geld und den Ruhm. Auch Menschen, die sich wissenschaftlich betätigen sind nicht frei vom Laster der Hoffärtigkeit. Dies trifft nicht nur für Albert Einstein zu. Was ihn getrieben hat, sind vor allem die Umstände der Zeit und die Wirkung der Medien. Dass in diesem Zusammenhang die wissenschaftliche Leistung von Henri Poincaré untergebuttert wurde, mag auch dem deutschen Nationalismus und der damaligen Erzfeindschaft gegenüber Frankreich und allem Französischen geschuldet sein.

5. Relativität der Bewegungen

Im All ruht jedes Objekt in sich. Es gibt keine absolute Bewegung, sondern Bewegungen nur in Bezug und Beziehung zu anderen Objekten.

Aus der Perspektive eines Photons, entfernt es sich nicht von der Sonne, sondern die Sonne bewegt sich weg. Prinzipiell fliegt überhaupt kein Licht von der Sonne weg, sondern ein Impuls in Form einer Welle wird losgetreten und setzt sich fort. Wir sagen ja auch nicht, wenn wir einen Stein ins Wasser werfen, dass das Wasser aus dem Wellenzentrum ans Ufer geschlagen wurde, sondern nur die Welle bis zum Ufer fortgesetzt wurde.

Die Erde dreht sich nicht um die Sonne, sondern befindet sich in einer relativen Fluchtbewegung von der Sonne, wird aber in der Gravitationssenke der Sonne abgelenkt, so dass sie relativ konstant die Sonne umkreist.

Egal wie wir all dies erklären, aus unserer Perspektive ist unser Orientierungspunkt unsere Sonne. Die relativen Bewegungen um sie bestimmen unsere Existenz.

Die weiter entfernten galaktischen Rhythmen sind uns nicht auf Anhieb zugänglich, aber die alten Kulturen, haben stets angenommen, dass die Konstellationen des Sternenhimmels einen Einfluss auf die Ereignisse auf der Erde haben, so dass sie auch die längeren Zyklen beobachtet und interpretiert haben. Unabhängig von der Richtigkeit der Interpretation der antiken Sternendeuter, hat die Energiezufuhr aus unserer Galaxie und über ihre Grenzen hinaus sicher einen Einfluss auf unser Leben und Wohlbefinden. Wir können die kosmische Strahlung faktisch messen und die Energieflüsse beobachten.

Galaxieumdrehung unseres Sonnensystems in ca. 240 Millionen Jahren

Oszillation unseres innerhalb des Galaxie-Arms in ca. 30-45 Millionen Jahren

Die Hauptquelle unseres Energie und somit auch des Lebens sind aber unsere Sonne und unsere Erde, die eine kleine „innere Sonne“ beherbergt. Es ist also kein Zufall, dass die Temperatur auf der Oberfläche unseres Erdkerns nahe an der Temperatur der Oberfläche der Sonne ist.

.

Unsere Taktgeber sind folgende rhythmischen Bewegungen der Erde selbst und im Bezug zur Sonne.

Erdrotation um die eigene Achse — Sekunden, Minuten, Stunden, Tag/Nacht

Schwenk der Erdachse — Jahreszeiten

Sonnenumdrehung der Erde — Jahr



6. Vom kalten Staub zur heissen Sonne

Die Entstehung eines Planetaren Objekts kann in 7 Phasen beschreiben werden

6.1. Abkühlung

Dass Materie sich bei Erwärmung ausdehnt und bei Abkühlung zusammenzieht, kann jeder in seinem Alltag beobachten. Beim Wechsel vom flüssigen zum festen Zustand kann bei Molekülen, die eine kristalline Form annehmen, z.B. Wasser, das Volumen sich vergrößern, jedoch wird jeder einsehen, dass die Volumenreduktion von Dampf zu festen Material klar ist. Die Phasenwechsel auf der Erde bewegen sich innerhalb eines engen Temperaturrahmens. Wie sieht es aber bei extrem niedrigen Temperaturen aus?

6.2. Verklumpen, Kollabieren

Im Weltall herrscht mancherorts die absolute Kälte, also 0°K. Bei dieser Temperatur gefriert jede Materie. Der Schmelzpunkt von Helium liegt bei 0,95 K (−272,2°C) der Siedepunkt 4,15°K (−269 °C). Beim Wasserstoff liegt der Schmelzpunkt 14,01°K (−259,14°C) Siedepunkt 21,15 K (−252 °C). Das Abstoßen durch molekulare kinetische Energie existiert also unter 4°K nicht mehr, so dass die molekulare Anziehung die Oberhand gewinnt. Dadurch kann immer mehr Materie sich zusammenfügen, so dass eine solche kalte Wolke kollabieren kann.

Unterrichtseinheit Struktur und Eigenschaften Molekularer Stoffe

https://www.lernstunde.de/thema/molekularestoffe/grundwissen.htm

„Van-der-Waals-Kräfte

1873 von Johannes van der Waals postuliert (niederländischer Physiker) und

1930 von Fritz London erklärt (deutsch-amerikanischer Physiker).„

.

„Die Antreffwahrscheinlichkeit der Elektronen in einem Molekül oder Atom ist nicht konstant, sondern ändert sich ständig. Dadurch kommt es zu lokalen Schwankungen der Ladungsdichte in der Elektronenhülle. Die Folge ist, dass selbst ungeladene Moleküle und Atome temporäre Dipole sind.„

„Nachbaratome bzw. Nachbarmoleküle sind ebenfalls temporäre Dipole. Wenn diese temporären Dipole nahe beieinander sind, so richten sie sich aufeinander aus, d.h. die positive Teilladung des einen Teilchens befindet sich möglichst nahe an der negativen Teilladung des anderen Teilchens. Dadurch ist die potentielle Energie des Systems am geringsten. Die Folge der Ausrichtung ist eine Anziehungskraft zwischen den Molekülen oder Atomen: Van-der-Waals-Kraft.„

„Die Van-der-Waals-Kräfte hängen von der Polarisierbarkeit der Teilchen ( = Leichtigkeit mit der Ladungsverschiebungen in einem Teilchen auftreten) ab. Die Polarisierbarkeit ist um so größer, je größer die Teilchenoberfläche ist.„

.

Van der Waals und der Gecko

https://www.wasistwas.de/archiv-wissenschaft-details/van-der-waals-und-der-gecko.html

.

„Aber die Van-der-Waals-Kräfte werden sowohl in der Natur als auch vom Menschen genutzt. Einige Klebstoffe nutzen sie. Und einige Tiere, die akrobatisch an Wänden und Decken und sogar an Glas hinauf laufen können wie Geckos oder Spinnen, nutzen die Van-der-Waals-Kraft.„

6.3. Verdichtung, Spinn

Falls ausreichend Materie vorhanden ist, also die kollabierende Wolke groß genug ist, können die Klumpen enorme Massen ansammeln. Die vorher völlig abgekühlte Materie schwingt im gleichen Takt, da auch gekühlte Moleküle immer noch eine geringe innere Energie enthalten, somit über kinetische Energie verfügen. Dieser Zustand kann heute beobachtet und technisch genutzt werden, so dass die Moleküle, wenn sie wieder aus der völligen Kälte erwachen völlig harmonisch schwingen und gleichgetaktet aus dem Haufen ausbrechen. Technisch werden damit Materie-Laser realisiert.

How are temperatures close to absolute zero achieved and measured?

https://www.scientificamerican.com/article/how-are-temperatures-clos/

.

First, let me introduce the scientific meaning of temperature: it is a measure of the energy content of matter. When air is hot, the molecules move fast and they have high kinetic energy. The colder the molecules are, the smaller their velocities are and, subsequently, their energy. Temperature is simply a way to characterize the energy of a system.

Kühlen mit verflüssigten Gasen

Frank Pobell 11.04.2008

https://www.weltderphysik.de/gebiet/materie/analyse-von-materialien/kuehlung/kuehlen-mit-gas/

Kühlen mit Magnetfeldern

Frank Pobell 11.04.2008

https://www.weltderphysik.de/gebiet/materie/analyse-von-materialien/kuehlung/magnetfeldkuehlung/

Es ist sogar technisch möglich, die Moleküle unter 0°K abzukühlen.

Neuer Kälteweltrekord: Physiker kühlen Objekt unter die „Quantengrenze“

Daniel Mützel Jan. 12 2017, 1:52pm

https://motherboard.vice.com/de/article/jpje53/neuer-klteweltrekord-physiker-khlen-objekt-unter-die-quantengrenze

„Eine kleine Trommel hat gerade alle Kälte-Rekorde geknackt. Ihre Temperatur ist so niedrig, dass sich die Atome fast nicht mehr bewegen.„

Neuartiger Laser: Ultrakalter Strahl macht Allerkleinstes sichtbar

TOBIAS BECK 23.08.2001 00:00 Uhr

https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/gesundheit/neuartiger-laser-ultrakalter-strahl-macht-allerkleinstes-sichtbar/250466.html

.

„Bis zu 98 Prozent des Strahls kann auf diese Weise gelenkt, fokussiert, oder einfach eingefangen werden. Eine Tatsache, die dem Atomlaser den Weg in die Zukunft ebnet. Denn neben der Mikroskopie hat der kalte Strahl noch andere Stärken. Er könnte in kleinen Atomuhren Verwendung finden oder quasi als Tintenstrahldrucker in der Nanowelt fungieren und kleinste, atomare Strukturen zu Papier bringen.„

6.4. Verschichtung

Durch die starke Verdichtung der Masse kommt es zu unterschiedlich hohen Druckzuständen und Temperaturen im gesamten Körper, wobei Druck und Temperatur zum Zentrum hin ansteigen. Die Temperatur steigt proportional zum Grad der Verdichtung der Materie.

6.5. Entzündung des Kerns

Sobald eine kritische Verdichtung überschritten ist beginnt im im Zentrum ein Kernreaktion, wobei ein Teil der Materie in Energie umgewandelt und in die Umgebung abgegeben, wodurch diese geschmolzen wird. So entsteht ein sehr heißer Kern, ein je nach Druckzustand heiße verflüssigte Schicht, darüber eine zähflüssige Schicht und als äußerste Schicht ein harte Kruste.

6.6. Sonne oder Planet

Je nach Größe des Objekts verbleibt der der heiße Kern entweder versteckt im Zentrum oder die Umwandlung der Materie in Energie ist so massiv, dass der Kern über die Kruste hinaus wächst, also das Volumen des Kerns größer ist als das Volumen des planetaren Objekts. Im ersten Falle wird das Ergebnis als Planet und im zweiten als Sonne bezeichnet.

Ein Planet dessen Mantel durch den heißen Kern weitestgehend geschmolzen und dessen Kruste ausgedünnt wurde durchbricht irgendwann den ehemals umschließen den Panzer und dehnt sich insgesamt aus. Die tiefen Risse füllen sich mit flüssigen Materialien und werden zu Ozeanen. Die verbliebene Kruste wird zur Landmasse.

Nur wenn diese Prozesse verstanden werden, wird klar warum wir die tiefen Ozeane haben, die Risse in der Tiefe der Ozeane, die sich über den ganzen Ozeanboden ziehen, die Entstehung der Atmosphäre, die Erwärmung der Erdoberfläche und die Entstehung der Eiskappen im Norden und Süden des Planeten, wo die Sonnenstrahlung am ungünstigsten auftrifft. Damit bekommt die Tektonik einen Sinn!

Expanding Earth!



Die Theorie der wachsenden Erde

http://www.xearththeory.com/growing-earth-theory-2/

7. Wahrnehmung, 2D, 3D

Alles was unseren Geist ausmacht, muss durch die diversen Schichten unserer Wahrnehmung, welche mit den äußeren Sinnesorganen beginnt. Wenn jemand nicht richtig, sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen kann, dann sind die Möglichkeiten der realitätsnahen Vorstellung stark eingeschränkt, bzw. ist die Wahrnehmung nur verzerrt möglich.

Wenn das Gehirn beschädigt ist oder unter einer schleichenden Erkrankung in Form einer Entzündung der Nerven leidet, dann helfen gesunde Sinnesorgane wenig. Die geistige Fähigkeit der korrekten Verarbeitung, Einordung der empfangenen Informationen ist dann behindert.

Wenn aber der Körper vollständig gesund ist, aber wesentliche Grundkenntnisse der Naturwissenschaften fehlen, dann kann die Phantasie mit einem durchgehen und die Realität völlig fehlinterpretiert werden.

Was auch immer der Grund ist, weswegen Menschen solch dummen Ideologien wie FlacheErde, HohleErde, Orgonismus verfallen, sie müssen bereits sehr dumm damit konfrontiert worden sein, um anstatt ihren Bildungsmangel zu beheben zu können, in einer systematischen Verdummungsspirale völlig verloren gegangen zu sein.

Möglicherweise sind es auch Menschen, die latent unter Nervenentzündungen leiden und infolgedessen leicht oder offensichtlich unter Schizophrenie leiden, eingeschränkt denken können und mehr mit sich selbst beschäftigt sind, als mit ihrer Umwelt, so dass sie nach einem vermeintlichen Halt für ihren verzerrten Zustand greifen.

Dass die objektive Wahrnehmung des Kosmos auf der Erde zweidimensional ist, sollte jedem klar sein, denn der Himmel wirkt wie ein riesiger flacher Bildschirm, an dem wir die Bewegung der Planeten, der Sonne und aller Gestirne beobachten können.

Erst durch langfristige Beobachtung, unter Verwendung von Sichterweiterung mit kleineren und größeren Teleskopen können wir die Dreidimensionalität objektiv wahrnehmen.

Wenn wir eine Person oder eine Landschaft fotografieren, dann ist das Ergebnis flach, also zweidimensional. Deshalb würde aber niemand behaupten, dass das Objekt selbst flach ist.

Um die Dreidimensionalität visuell abbilden zu können, haben die Lebewesen mindestens 2 Augen bekommen. Durch die Kombination der etwas verschobenen Perspektiven beider Augen kann unser Gehirn die Dreidimensionalität einigermaßen geistig aufbauen.

Allerdings ist es wirklich kein großer Aufwand mit einem Zoomobjektiv an einer Kamera den Mond, die Sonne oder einen größeren Planeten über einen längeren Zeitraum zu beobachten und zu fotografieren.

Ebenso könnte jeder, der etwas Geld investiert, einen Helium-Ballon mit einer kleinen Kamera in Höhen von über 30km heben und von dort aus sich einen Überblick verschaffen. Ein Blick über die Antarktis würde leicht zeigen, dass es dort keine „Eiswand“ gibt.

Mit einem kleinen Flugzeug könnte die gesamt Antarktis umfliegen oder überfliegen.

8. Magnetismus

Ich möchte jedem Menschen, der ein Problem mit dem Verständnis der Erdanziehung, den molekularen Anziehungskräften ein Problem hat empfehlen, sich mit dem Magnetismus zu beschäftigen.

Am Magnetismus kann die Polarität, die Anziehung, die Abstoßung demonstriert und bewiesen werden. Im Magneten sind so viele Moleküle bipolar geordnet, dass die molekularen Anziehungskräfte addiert werden und nach Außen stark wirken können. Ein Magnet demonstriert analog die Kräfte, die im atomaren Dimensionen genauso wirken wie auf der planetaren, solaren und galaktischen Dimensionen.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10. Fragen, die kein FlachErdist beantworten kann

Die Liste der Fragen wurde von folgende Seite entlehnt, aber entspricht ihr nicht vollständig

33 QUESTIONS FE CAN’T ANSWER (or even competently handle)

https://www.theflatearthsociety.org/forum/index.php?topic=64659.0

1. Wenn Du durch ein Teleskop irgend einen Planeten lange genug beobachtest, warum kannst du sehen, dass sie und ihre Monde rund sind und dass sie einen runden Schatten werfen?

2. Warum kannst Du sehen, dass ihre Monde sie umkreisen, wenn sie nicht rund sein sollen?

3. Wie können die Ringe des Saturn um ihn herum sein, wenn er nicht rund sein soll?

4. Wie können ihre Pole ihre Achse dreidimensional in Deine Richtung schwenken, wenn sie nicht rund sein sollen?

5. Warum kannst Du die großen Planeten wie Jupiter und Saturn ganz klar rotieren, wenn sie nicht rund sein sollen?

6. Warum wandern die Planeten hinter die Sonne, wenn sie die Sonne nicht umkreisen sollen?

7. Da Du all die ANDEREN Planeten mit Hilfe eines Teleskopen leicht beobachten und als runde und umkreisende Objekte erkennen kannst, warum sollte die Erde nicht genauso ein Planet sein?

8. Wenn die Erde flach ist, warum stimmen dann die Entfernungen zwischen zwei Orten nicht der Weltkarte der FlachErdisten?

9. Warum liefert der Parabelflug, die kürzeste Strecke, wenn die Erde eine runde Form haben soll?

10. Warum müssen GPS-Satelliten die Neigung einkalkulieren, um den genauen Standort zu ermitteln?

11. Warum gibt es Sonnenuntergang auf der einen Seite der Erde und Sonnenaufgang auf der anderen Hälfte?

12. Falls es eine „Eiswand“ anstatt der Antarktis gibt, wie die FlachErdisten behaupten, wie hoch ist es und kann man darüber fliegen und landet man dann im Weltraum?

13. Wills Du FlachErdist behaupten, dass wir nicht senkrecht hochfliegen, sondern nur gerade über die Eiswand schweben müssen, um den Weltraum zu erreichen?

14. Wie weit geht die Eiswand? Kann man darauf wandern?

15. Warum gibt es viele Forschungsstationen auf der Antarktis?

16. Warum kann man die Antarktis mit dem Schiff umrunden, falls es eine Eiswand geben soll?

17. Willst Du behaupten, dass alle Fotographien, die wir von der Erde aufnehmen durch die Linsen verfälscht worden sind?

19. Wenn Fotographien für Dich nicht als Beweis gelten, welche Beweise gelten für Dich?

20. Gibt es Bilder, die die Flachheit der Erde zeigen?

22. Wie entstehen Jahreszeiten?

23. Wie entstehen die Mondphasen?

24. Wie enstehen Ebbe und Flut?

25. Warum müssen wir den Orbit berechnen, um Satelliten korrekt zu platzieren?

26. Warum können wir umkreisenden Satelliten mit einem einfachen Teleskop sehen?

27. Warum müssen wir den Orbit einkalkulieren, um die Signale zu optimieren?

28. Wenn die Erde nicht rund ist und keine Gravitation existiert, was hält die Atmosphäre und die Ozeane an der Erdoberfläche?

30. Warum kann die Erde umrundet werden, falls sie nicht rund ist, um zum Ausgangspunkt zurückzukehren?

11. Einfach drüber fliegen

Flight over Antarctica



12. Quellen

Alle inhaltlichen Quellen sind im Artikeltext verlinkt.

Hinzuzufügen ist noch , dass einige Bilder von openclipart.org verwendet wurden, um die Graphiken zu erstellen.

