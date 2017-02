Natur oder Industrielandschaft? Teil1

Wir hatten zu diesem Thema schon früher etwas veröffentlicht – hier nun ausführlichere Bildnachweise für einige aufgeworfene Fragen: ist die irdische Natur vielleicht zum großen Teil, d.h. über sehr weite Bereiche, vor allem in den sog. Nationalparks, eine uralte Industrielandschaft?

Und wenn ja: wie alt sind diese Abbaugebiete?

© für die Übersetzung aus dem Russischen by Luckyhans, 17.2.2017

Uralte und heutige Tagebaue

Im Internet wurde bereits mehrfach das Thema angesprochen, daß auf der Erde uralte und gleichzeitig gigantisch große Tagebaue vorhanden sind. An manchen Stellen sind klare Beispiele zu finden, wie die Konder-Struktur (Konder ist ein Bergmassiv im Ajano-Majsker Kreis der Region Chabarowsk; bekannt durch seine fast ideal ringförmige Form mit einem Durchmesser von ca. 8 km und einer Höhe von 1200 bis 1387 m – d.Ü.) . Anderswo sind die nicht so aussagekräftig, aber zwingen zum Nachdenken. Aber es gibt sehr viele Beispiele zu zeigen.

Bei der Mehrzahl stellt sich die Frage: was wurde hier abgebaut? Manchmal ist die Antwort einfach (wie mit diesem Konder – dort sind Platinvorkommen), aber anderswo nicht.

Diesmal wollen wir im wesentlichen einen Großteil der Beispiele von Kupfertagebauen anschauen, ob die modernen Tagebaue einen Hinweis darauf enthalten, daß an diesen Stellen bereits sehr viel früher industriell gefördert wurde. Und zwar in solchen Umfängen, wie es der moderne Mensch sich nicht träumen ließe…

Ein Kupfer-Erzvorkommen. Eine Art des Erzes ist Chalkopyrit (von griech. χαλκóς „Kupfer“ + pyrit), ein Mineral aus der Sulfid-Gruppe, das Synonym ist Kupfer-Chalkopyrit, die chemische Formel ist CuFeS2.

Entstehung. Die sog. „Kupfersande“ sind Sande, die Chalkopyrite und andere Kupferverbindungen enthalten, sind ebenfalls durch hydrothermale Lösungen entstanden, die aus magmatischen Herden in den tektonischen Störzonen kamen. Hydrothermale Wasser, wenn sie mit Kalziten, welche die Sande zementieren, in Kontakt kommen, ersetzen diesen metasomatisch durch Sulfidverbindungen. Chalkopyrit entsteht auch in Ablagerungsgesteinen, indem es sich aus Oberflächenwasser abscheidet, das reich an Kupferverbindungen ist, vor allem an Chalkanthit.

Außerdem scheidet sich Chalkopyrit bei der Kristallisierung von Haupt- und sauren Magmen ab und kommt in Form von Einschlüssen in Haupt- und sauren Magmagesteinen vor. Kupfer-Chalkopyrit kann auch vulkanischen Ursprungs sein (Kounrad-Vorkommen in Kasachstan).

Was fiel ins Auge: „hydrothermale Lösungen“. Das heißt, irgendwann wurden diese Vorkommen durch aus der Erde aufsteigendes Wasser gebildet, welches das Gestein ausgewaschen hat und eine Lösung, ein flüssiges Gemenge gebildet hat.

Oder: „Chalkopyrit entsteht auch in Ablagerungsgesteinen, indem es sich aus Oberflächenwasser abscheidet.“ Ein Hinweis darauf, daß das Gestein sich aus Abagerungen der Schlamm-Massen der Sintflut gebildet hat. Und auf den Fotos von den Örtlichkeiten, die wir unten sehen, kann man das nachverfolgen.

Erz-Vorkommen. In Eurasien befinden sich Kupfererzvorkommen in Kasachstan (Kounrad, Dzheskasgan u.a.), in Mittelasien (Amalyk), im Ural (Karpuschin, Lewichin u.a.), in Grusinien (Madneuli), in Ostsibirien im Gebiet Orenburg (Gaisk, Bljawin, Osenjee, Wesenjee, Dzhusinsk, Barsutshij Log). Im Norden der Krasnojarsker Region wurden Nickel-Kupfer-Erzvorkommen entdeckt: Talnach, Oktrjabsk, Norilsk. Bekannt ist das Udokaner Erzvorkommen (Tschitiner Gebiet).

Das weltgrößte Kupfererzvorkommen befindet sich in Chile – das ist der Eskondida-Tagebau.

Andere große Erz-Vorkommen:

• die Erzgrube auf der Halbinsel Kivino (VSA, Staat Michigan);

• die Erzgrube „Chuquicamata“ in Chile (bis 600 Tausend t im Jahr);

• die Erzgrube „Coro coro“ in Bolivien;

• die Erzgrube Gumischewskij (Mittlerer Ural, Rußland – heute ausgeerzt);

• die Flußsenke des Ljowich (Mittlerer Ural, Rußland);

• das Gabbro-Massiv (Italien).

Gut, dann schauen wir uns mal einige Erzvorkommen und Tagebaue aus dieser Liste an:

Eskondida, Chile

Ein riesiger Tagebau. Hier wurden große Vorkommen reinen Kupfers gefunden.

Bitte beachtet die Hügel links auf dem Foto. Einer Bergkette nicht ähnlich, sondern eher chaotisch abgelagerten Abraumhalden, Schütthalden.

Seht ihr die zwei rechteckigen Aufschüttungen-Abraumhalden direkt neben dem Tagebau? Wären sie quadratisch, könnten sie als Pyramiden in Teotiuakan in Mexico durchgehen? Vielleicht sind die in Teotiuakan auch keine (gebauten) Pyramiden, sondern Abraumhalden von unterirdischen Gruben, welche die Archäologen unlängst gefunden haben? Auf die Idee, den Metallgehalt unter den „Pyramiden“ zu prüfen, ist noch keiner gekommen. Wir erinnern uns daran, daß noch vor kurzem diese Pyramiden wie Hügel aussahen: die mexikanischen Pyramiden vor ihrer Restauration.

Ein hügeliges Territorium nahe einer Erzgrube. Ähnelt aufschüttungen, Abraumbergen, Terrikonen? Aus meiner Sicht durchaus. Kartenlink.

Etwas nördlich von Eskondida befindet sich noch ein Kupfer-Erzvorkommen:

Die Abraumberge der Kupfergrube in Chuquicamata, Chile.

Sieht so aus, als ob der heutige Abraum auf älteren geschüttet ist. Nicht ausgeschlossen, daß der alte Abraum durch die Wasser der Sintflut eingeebnet wurde. Kartenlink

Der heutige Abraum wird vom seltenen Regen ausgewaschen, vom Wind abgeschliffen und wird sich in Hundert Jahren in Hügel verwandeln – es wird kaum noch verständlich sein, daß dies Abraumhalden waren.

Im Vordergrunde – moderne Abraumhalden. Im Hintergrund – uralte?

Hier sind sogar die Anlagen zur Pasten-Verdichtung der Erz-Anreicherungsprodukte vorhanden. Mit diesem Thema befassen wir uns das nächste Mal.

Der nächste Ort:

Bingham-Canyon, Staat Utah, VSA. Das Kupfererz wurde hier 1850 entdeckt und 3 Jahre später begann man mit dem Abbau. Bis 2008 erreichte die Grube eine Tiefe von 1,2 km, eine Breite von 4 km, eine Fläche von 1900 arces. Täglich wurden ca. 450 Tausend t Erz gefördert.

Ansicht von oben. Vielleicht ist das unser Popeln in gigantischen verarbeiteten Abraumhalden, die wir jetzt Ablagerungsberge nennen?

Der Tagebau von der Rückseite

Bingham-Canyon wurde geschlossen wegen eines gigantischen Bergrutsches, der die Geräte und Ausrüstungen verschüttet hat, und auch einen Teil des Gebäudekomplexes an seinem Rand. Der Vorfall geschah am 11. April 2013

Das Volumen an taubem Gestein, das am Rande des Tagebaus aufgeschüttet worden war, hielt dem Druck nicht mehr stand und ein Teil der Hanges rutschte unter dem Eigengewicht nach unten.

Nebenbei gesagt, ist es durchaus nicht ausgeschlossen, daß ähnliche Bergrutsche von hohen Hügeln, die aus Ablagerungsgesteinen bestehen, ebensolche Zerstörungen ebenjener uralten Abraumberge sind.

Ablagerungsgestein lagert sich bei der Gebirgsbildung nicht in solch hohen spitzkegeligen Bergkuppen ab.

Blick von oben auf das Territorium, das durch Bergrutsche in Padanga, Westsumatra, Indonesien beschädigt wurde. Das Foto wurde am 3. Oktober 2009 nach einem Erdbeben aufgenommen (AP Photo/Dita Alangkara).

Die Bergrutsche sind ein getrenntes Thema. Vielleicht demnächst mal ein Post dazu.

Unnatürlich schwarze Hügel in der Umgebung der Grube Coro coro, Bolovien. Sieht Abraumbergen ähnlich, die sich farblich auf dem Hintergrund der restlichen Hügel abheben. Ortslink

Die Silbergruben von Potosi, Bolivien

Der Berg Cerro Riko. Ortslink

Die Bergkuppe hebt sich (besonders von oben) durch die unnatürliche Form und Farbe vom Hintergrund der Berge ab







In diesem Berg befinden sich Silbergruben, wo das Silber mit einfachsten Methoden gewonnen wird. Vielleicht ist es ja auch nur ein sekundäres Gewinnen.

Die Stadt Potosi selbst liegt auf einer ebenen Fläche, vielleicht auf einer uralten Abraumhalde.

Heutige Abraumhalden am Hang des Hügels

Im Artikel „Norilsker Landschaften. Abraumhalden uralter Erzgruben?“ (in russisch) habe ich versucht, eine Verbindung zu zeigen zwischen heutigem Abbau und möglichem früherem. Habe Fotos gebracht, aber nicht gezeigt, wie das von oben aussieht:



Rechts der heutige Kupfer-Nickel-Tagebau mit heutigen Abraumhalden. Rechts davon: nicht ausgeschlossen, daß dies alter Abraum ist. Kartenlink



Könnt ihr die alten und neuen Abraumhalden unterscheiden?



Südlicher. Sieht aus wie ein paar hundert Jahre alter Abraum? In Wirklichkeit sind die Berge Millionen Jahre alt – sagt uns die Geologie



Obenauf geschüttete heutige Abraumhalden

Die Geologie sagt, daß alle diese Tuffstein- und Lava-Ausbrüche Millionen Jahre her sind. Daher käme die Schichtung in den Gesteinen. Vielleicht ist das gar nicht so rätselhaft.



Nebenan ein Schlammsee (Abwasser von der Erzanreicherung)

„Terassen“ bei Kaerkan (Blick nach Westen) – auch bei Norilsk. Kartenlink



Und nebenan die Kaerkaner Kohlegrube. Wie gefällt euch die Ähnlichkeit?



Alles zusammen

Gehen wir weiter…

Grasberg, Indonesien



Grasberg gilt als der höchste Tagebau der Welt, er liegt auf 4285 Meter Höhe ü. NN. Der Abbau begann hier 1973. Heute hat der Tagebau eine Tiefe von 480 Metern.

Das ist natürlich ein heutiger Tagebau, und hier gab es keine älteren Abbaugebiete. Aber die Analogie ist hier in etwas anderem, siehe unten.

Das Erzvorkommen Grasberg ist die weltweit größte Goldgrube und der drittgrößte Kuofer-Tagebau, und der höchstgelegene Tagebau. Er befindet sich in der Provinz Papua in Indonesien, bei Puntschak-Jaja, dem höchsten Berg in Papua Neuguinea. Hier Arbeiten 20 Tausend Menschen. Im Jahre 2006 wurden 610 800 t Kupfer, 58 474,392 kg Gold und 174 458,971 kg Silber produziert.





Schaut euch bitte diese Terassen an

Das hier ist die Analogie:

Kommt euch bekannt vor? Machu Picchu

Allen bekannte Terassen





Vielleicht sind die restlichen Terassen unter den Bäumen versteckt?

Offizielle Diagnose der Historiker: das sind Landwirtschaftsterassen der Inkas, Moraj.





Das ist Cusco, Peru. Historiker raten: wozu wurden diese Terassen gebaut? Ein kleiner Tagebau?

Die Historiker wundert nicht, daß die Indianer Südamerikas eine ungeheure Menge an Golderzeugnissen hatten. Und wo bitte wurde das abgebaut? Haben sie mal Berechnungen durchgeführt, wieviel Gestein verarbeitet werden muß, um 1 kg Gold auszuschmelzen? Ihre Antwort: es wurde alles in Nuggets gefunden. Warum sind heute Nuggets so selten?





Wozu sollten die Inkas solche Gruben graben und an ihnen Terassen für landwirtschaftliche Bepflanzungen anlegen, wenn sie einfach ihren Mais und Linsen an planeren Territoriun anbauen konnten? Richtig?

Diese Terassen sind ein Tagebau – das ist die passendste Erklärung.





Das ist auch Peru. Vielleicht haben die Indianer, die hierher amen, die Terassen für ihre Landwirschaft verwendet. Oder man hat ihnen geholfen, damit sie in den Bergen überleben können.

Und davor hat es hier etwa so ausgesehen:





Die Terassen von Olantaytambo

Viele fragen sich: wozu wurden solch riesige Stufen gemacht UND Stufen für gewöhnlich große Menschen?

Auch Olantaytambo. Vielleicht ist der ganze Hang auch die Terasse eines uralten Tagebaus?

Terassen gibt es auch in Indonesien:

Aber das ist eher die Arbeit der örtlichen Einwohner, die mit Hacken an den Lehmhängen das gemacht haben

Bali

Nehmen wir an, daß es in sehr früher Zeit Tagebaue gegeben hat, aber eine sekundäre Gewinnung in unserer Zeit auf den Abraumhalden nicht möglich sei – dort ist alles ausgeerzt.

Wie sich zeigt, ist das durchaus nicht so. In den Abraumhalden der früheren Abbauten ist viel Goldstaub und kleine Teilchen verblieben. Genau diese werden mit den heutigen Technologien herausgeholt, durch Auswaschung.



Ein Abraumberg von der Goldgewinnung. Johannesburg, Südabfrika. Man hat beschlossen, nochmals „nachzuwaschen“.





So hat man ihn beim Herausholen des Gesteins aus der Goldförder-Grube aufgeschüttet.

Und jetzt werden dort Führungen durchgeführt

In der Stadt selbst gibt es auch andere Hügel – Abraumhalden der Goldfördergruben:

Wie gefallen euch die modernen Pyramiden-Aufschüttungen?





Der Umfang der ausgegrabenen Gesteinsmenge ist einfach ungeheuer groß!

Auch dies sind Abraumhalden von taubem Gestein aus Goldgruben



Nicht augeschlossen, daß diese Hügel am Rande der Stadt viel ältere Abraumberge sind. Übrigens gleich daneben viele Seen, auch runde, wie Tagebaue

Abgesoffene Tagebaue

Abraumberge neben Wohnsiedlungen

Ein wachsender Abraumberg

In 50 – 100 Jahren wird die Erosion diese Abraumberge anfressen, sie werden bewachsen, und die Information über deren Entstehung verliert sich, weil dann das ganze Gold hier schon ausgeerzt sein wird. Und man wird sie einfach als natürliche Hügel ansehen.

Das sind die Beispiele, die ich euch diesmal zeigen wollte. Man kann damit einverstanden sein, man muß aber nicht.

Nachsinnen darüber empfiehlt sich aber auf jeden Fall, finde ich.

Ketzerische Nachbemerkung von Luckyhans:

Gaaanz langsam führt uns der Autor darauf hin, daß es hier auf der Erde (mindestens) einen früheren Erzabbau gegeben haben muß. (eher wahrscheinlich schon mehrere)

Und daß die Maschinen und Anlagen zumindest zu einer Zeit damals viel viel größer gewesen sein müssen als unsere heutigen „modernen“.

Das würde aber zwangsweise zur logischen Folge haben, daß auch die Menschen damals viel größer gewesen sein müssen als wir heute.

Was uns auf folgende „ketzerische“ Gedankenkette bringen könnte:

Zuerst wurden die „Großen“, nachdem sie mit ihren Mitteln die wertvollen Erze „grob“ abgebaut hatten, mit ihren Maschinen abgezogen und auf einen anderen „Planeten“ verfrachtet, wo sie von vorn anfangen durften.

Hier wurde dann eine frisch designte „kleinere“ Menschheit etabliert, für die allerdings die großen Gebäude nicht passend waren, und die deshalb diese nicht „pflegte“, sondern verfallen ließ.

Da diese Spezies wahrscheinlich recht „dumm“ und den wahren Herren nicht „fleißig“ genug war, wurde sie einfach mit einer „Sintflut“ weggespült.

Und danach wurden wir „Heutigen“ als „weiterentwickelte Kleinen“ eingesetzt und gleich mit den entsprechenden Technologien ausgestattet, um die feineren Metall-Teilchen aus dem Abraum herauszupopeln – man soll ja nichts verkommen lassen.

Vielleicht kommen weit nach uns ameisengroße Menschen (oder speziell gezüchtete Ameisen), um auch noch die ganz feinen Reste, die unsere heutige Technologie übriggelassen hat, aus unseren Abraumhalden herauszuholen? Wer weiß…

Ja, und vielleicht ist unsere aktuell drohende atomare Selbstzerstörung einfach nur der logische Abschluß dieser „technologischen Entwicklungsetappe“ der Metallgewinnung hier auf Erden?

„Billig“, weil diesmal kein Sintflutaufwand erforderlich – wir „machen’s“ diesmal selbst.

Und „ökonomisch vorteilhaft“, da ja bei einem weltweiten Atomkrieg wieder ganz viele schöne neue Isotope und wertvolle Elemente entstehen…

Preisfrage: Falls das so oder ähnlich ist – durch bzw. für wen das Ganze?

Abwegig?

Warum?

Wäre es nicht der Gipfel der Effizienz, wenn „man“ – statt selbst Aufwand für Wartung, Pflege, Reparaturen und Ersatz der Technik treiben und Leute bezahlen zu müssen -, einfach eine maßvoll intelligente „Menschheit“ dafür einsetzt, die nicht nur sich selbst versorgt und reproduziert, sondern obendrein auch noch wertvolle Metalle liefert?

Denn welchen Sinn sollte eine sog. „Raumfahrt“ auf einer eis- und felswallumschlossenen Flacherde sonst haben, wenn nicht die Lieferung seltener reiner Metalle über den Eiswall hinweg?

Das würde auch „erklären“, warum sechs „verunglückte“ Raumfahrer/innen der „Columbia“ sich nach wie vor ihres Lebens freuen dürfen: kein Mensch, nie, in keiner Rakete, sondern Metalle – der größte Schwindel aller Zeiten… 😉

Dazu demnächst mehr…