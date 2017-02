Die digitale Illusion

Es ist schon interessant zu betrachten, wie sich die Menschen immer weiter in die Illusion verrennen, die Welt könne digital sein oder werden. Denn das Gegenteil ist der Fall.

Es gibt in der Wirklichkeit nichts rein Digitales – in der Natur ist alles analog und kontinuierlich, das heißt, es ist alles EIN einziger großer Vorgang, und wenn wir davon Teilvorgänge betrachten und versuchen, diese abzugrenzen, dann ist das UNSERE Sichtweise – von der bekanntlich jeder eine etwas andere, eigene hat.

„Moment mal“, sagt da einer, „ein Tisch oder ein beliebiger Gegenstand hat doch klar begrenzte Umrisse: hier beginnt der Tisch, davor ist Luft, dann kommt Tisch, also ein digitaler Übergang zwischen Luft und Tisch.“

Das mag in der momentanen Interpretation dessen, was wir als „Realität“ (stationär) auffassen, auch so erscheinen.

Wenn wir uns jedoch auf das Niveau der Elementarvorgänge (früher „Elementarteilchen“ genannt) begeben, dann sieht die Sache schon anders aus: da ist keinesfalls klar, welches Elektron oder andere „Teilchen“ noch zur Luft gehört und welches schon zum Tisch – dieser Übergang ist durchaus nicht digital, sondern „fließend“.

(in Wirklichkeit sind das alles Vorgänge, denn das was wir „Teilchen“ nennen, „entsteht“ ständig einige Billionen mal pro Sekunde aus den feinstofflichen Bereichen, d.h. der „dortige“ Schwingungsprozeß „erreicht“ etwa so oft die „hiesige“ materielle, grobstoffliche Ebene – mehr bitte bei Klaus Volkamer nachlesen)

Und auch im zeitlichen Verlauf, wenn wir da das Zeitraster groß genug wählen, dann war eben noch der Tisch da und im nächsten „Äon“ ist er verschwunden – weggetragen, umgeräumt oder letztlich zerfallen – je nachdem, welchen Zeitabschnitt wir als „Maßeinheit“ verwenden.

Es kommt also, wie immer, ganz auf die Wahl der Randbedingungen an, d.h. es obliegt unserer Interpretation, wie wir die Prozesse ansehen WOLLEN.

Ja, das klingt im ersten Moment verwirrend, und wenn wir nicht die Prozeß-Sicht einnehmen, sondern die stationäre Sicht, dann ist man oft versucht, manches als digitale Übergänge interpretieren.

Das ist aber zumindest ziemlich willkürlich, denn offensichtlich kann ich durch Verschiebung der Maßeinheit der Betrachtung den Charakter eines Prozesses komplett verändern.

Was bleibt angesichts dessen noch von seiner „Realität“?

Alles ist in Bewegung, alles schwingt, alles ist in permanenter Veränderung – selbst ein Stahlklotz wird nach hinreichend langer Zeit nicht mehr derselbe sein.

„Hey“, sagt da einer, „ich weiß aber sicher, daß alle Rechentechnik digital funktioniert.“

Wirklich?

Gut, betrachten wir den Grundbaustein, die Zelle aller Rechenmaschinen – das Teil, das uns angeblich die Nullen und Einsen „liefert“ – einen bistabilen Multivibrator, auch Gatter genannt.

Das ist eine Transistorstufe, die zwei stabile Zustände kennt, in denen sie sich befinden kann – d.h. in jedem der Zustände ändert sich die jeweils genau definierte Ausgangsspannug mit der Zeit nur ganz minimal, so daß man sie als „konstant“ ansehen kann.

Der eine Zustand entspricht der logischen „Null“, der andere der logischen „Eins“.

Das Umschalten von einem in den anderen Zustand erfolgt durch einen Eingangsimpuls, d.h. wenn die Stufe im einen Zustand, zum Beispiel der logischen „Null“, sich befindet, dann herrschen an ihrem Ausgang ganz bestimmte Spannungsverhältnisse.

Die übrigens niemals Null sind, sondern einfach einen definierten Wert haben.

Wenn nun am Eingang ein Spannungsstoß – Impuls genannt – (erneut: mit definierten Eigenschaften) eintrifft, dann kippt die Transistorstufe in den anderen stabilen Zustand und verbleibt dort solange, bis der nächste Impuls kommt.

Am Ausgang des Gatters liegt dann ein Spannungspotential an, das der logischen „Eins“ entspricht – in Abhängigkeit dessen, aus was für Transistortypen die Schaltung besteht, ist diese Spannung durchaus unterschiedlich – aber selten „Eins“, also 1 Volt.

Ist der Impuls zu klein, dann reagiert die Stufe NICHT, ist der Impuls zu kurz ebenfalls.

Und der Prozeß des Überganges vom einen in den anderen Zustand ist keinesfalls ein „ruckartiger“, den man als „augenblicklichen Wechsel“ vom Zustand „Null“ in den Zustand „Eins“ bezeichnen könnte – das ist ein ganz normaler Übergangsprozeß, d.h. er hat einen definierten zeitlichen Verlauf und eine kontinuierliche Spannungsveränderung am Ausgang des Gatters – vom Zustand, der einer logischen „Null“ entspricht, zum Zustand, der einer logischen „Eins“ entspricht. (oder umgekehrt)

Auf diese letzte Feststellung lege ich besonderen Wert, denn sie zeigt uns, daß alles, was wir (und unsere Rechentechnik) als digital interpretieren, in Wirklichkeit ein analoger Vorgang ist. Denn all unsere Rechentechnik besteht im Wesentlichen aus nichts anderem als einer Unzahl von solchen Gattern, welche die „Rechenvorgänge“ ermöglichen.

Mit anderen Worten: auch die elektronische Digitaltechnik beruht ausschließlich auf analogen Vorgängen.

Genauso kann man alle anderen Vorgänge betrachten – ob es das Öffnen oder Schließen von Flüssigkeitsströmen ist, oder das Schalten von elektrischen Strömen – überall haben wir einen analogen Übergangsprozeß, der das „digitale“ scheinbare „Ja-Nein“ ermöglicht.

Das kann auch gar nicht anders sein, denn es gibt keine abrupten Übergänge in der Natur, denn ALLES in ihr sind Schwingungen – die gesamte Natur ist ein Schwingungsprozeß ohne Anfang und ohne Ende, mit einem kontinuierlichen Verlauf.

Denn auch ein plötzlicher Bergrutsch findet nicht in einem Moment statt, sondern hat eine Dauer – und vor allem eine meist sehr lange Vorgeschichte…

Es finden dann sichtbare Umwandlungen statt, die wir als „Anfang“ oder „Ende“, als „Beginn“ oder „Schluß“ eines Teilvorganges interpretieren.

Selbst das, was wir ein „TheaterSTÜCK“ nennen, beginnt nicht mit dem ersten Akt der Aufführung, sondern ist ein viel längerwährender Vorgang. Denn zuerst muß im Kopf eines Autors eine entsprechende Idee heranreifen, die er dann als Manuskript niederlegt – meist auch nicht gleich beim ersten Mal in „fertiger“ Form.

Dann folgt das Verbreiten des Geschriebenen oder gedruckten Werkes, das Aussuchen durch einen Theaterleiter oder Regisseur, das Einüben, viele Proben, bis sich der Vorhang erstmalig heben kann und für uns Betrachter „das Stück beginnt“.

Und dann folgt die Lebensgeschichte des Stücks: soundsoviele Aufführungen, absetzen, wiederaufführen und das meist mehrfach; dann folgen der jeweiligen Mode unterworfene Veränderungen: jeder Regisseur „versteht“ ja das Stück „anders“, jeder Schaispieler bringt „seinen“ eigenen Beitrag in die Interpretation ein – es ist nicht zuviel behauptet, wenn man sagt: das Stück lebt.

Und all dies sind meist recht willkürliche Entscheidungen, die da einwirken.

Der Prozeß selbst ist ewig, denn es gibt nur eine Kontinuität und keine digitalen „Zustände“ – bei ein wenig Nachdenken kommt da auch jeder drauf.

Kurz und gut: in Wirklichkeit gibt es nichts Digitales, sondern das ist nur unsere Ansicht, unsere Interpretation dessen, was tatsächlich zutiefst kontinuierlich, eben total analog, vor sich geht.

Die digitale Allmacht ist eine ebensolche Glaubensfrage wie jede andere Religion.

Luckyhans, 14.2.2017